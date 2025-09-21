Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять человек пострадали при ДТП на Шлюзе в Новосибирске

Porsche Cayenne и Volkswagen Lavida столкнулись в серьезном ДТП.

Источник: Без источника

Минувшей ночью группа быстрого реагирования «Вега-3» была направлена на место дорожно-транспортного происшествия на улице Российской. Там произошло столкновение между двумя машинами: Porsche Cayenne и Volkswagen Lavida.

В результате инцидента травмы получили пять человек. Два человека оказались зажаты внутри автомобиля Volkswagen. Прибывшие на место медики скорой помощи оказали необходимую помощь всем пострадавшим и доставили их в больницу.

Помимо этого, на месте аварии были выполнены работы по предотвращению возгорания, а также обеспечена устойчивость поврежденных транспортных средств.