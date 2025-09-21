МИД РФ взял на контроль задержание Гречушкина, связанного со взрывом в Бейруте

По данным болгарского национального радио, Игорь Гречушкин был задержан 6 сентября в аэропорту Софии по ордеру Интерпола. Сообщается, что он прибыл в Болгарию рейсом из Кипра. Болгарские правоохранительные органы проводят проверку по запросу Ливана. Ранее Гречушкин владел сухогрузом Rhosus, с которого в 2014 году ливанские службы конфисковали 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры. Именно эта селитра, по официальным данным, стала причиной разрушительного взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года, жертвами которого стали 121 человек. Более шести тысяч получили ранения, были разрушены два жилых квартала города.