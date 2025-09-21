Ричмонд
МИД РФ взял на контроль задержание Гречушкина, связанного со взрывом в Бейруте

Министерство иностранных дел России контролирует ситуацию с задержанием в Болгарии российского гражданина Игоря Гречушкина, владельца судна Rhosus, связанного с взрывом в порту Бейрута в 2020 году. Об этом сообщили в ведомстве.

Российский МИД ждет уведомлений от Болгарии или самого Гречушкина.

«При необходимости сотрудники консульского отдела посольства будут готовы оказать гражданину РФ соответствующее содействие», — заявили в МИД, их сообщение передает РИА Новости. Дипломаты подчеркнули, что внимательно следят за развитием ситуации и ждут официальной информации от компетентных органов Болгарии.

По данным ведомства, официальное уведомление от болгарских властей в посольство России в Софии не поступало. Также сам Гречушкин или его представители пока не обращались в российскую дипмиссию за помощью.

По данным болгарского национального радио, Игорь Гречушкин был задержан 6 сентября в аэропорту Софии по ордеру Интерпола. Сообщается, что он прибыл в Болгарию рейсом из Кипра. Болгарские правоохранительные органы проводят проверку по запросу Ливана. Ранее Гречушкин владел сухогрузом Rhosus, с которого в 2014 году ливанские службы конфисковали 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры. Именно эта селитра, по официальным данным, стала причиной разрушительного взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года, жертвами которого стали 121 человек. Более шести тысяч получили ранения, были разрушены два жилых квартала города.