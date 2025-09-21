Расселенный двухэтажный дом вновь горел в Воронеже

Чтобы потушить пламя, потребовались усилия четырех подразделений. Сигнал о возгорании в МЧС поступил в 22 часа 19 минут, загорелась комната на верхнем этаже площадью 5 на 4 метра. Когда пожарные прибыли на место, огонь уже повредил потолок и перекинулся на крышу. Чтобы потушить пламя, потребовалось около 40 минут, на место прибыли четыре спецмашины и 15 спасателей. К счастью, пострадавших не было, а вот что стало причиной возгорания — пока не сообщается.