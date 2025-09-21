В Хабаровском крае 20 сентября в авариях погиб человек и пострадали восемь

Сотрудники ГИБДД за день выявили 341 нарушение правил. Самые опасные из них — пьяные за рулём: таких водителей оказалось 14, и восемь из них задержаны именно в Хабаровске. Ещё 12 человек и вовсе не имели прав на управление автомобилем.