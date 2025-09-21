В Хабаровском крае 20 сентября в авариях погиб человек и пострадали восемь

20 сентября в Хабаровском крае дороги вновь оказались опасными. За сутки произошло семь аварий: в них погиб один человек и ещё восемь получили травмы, сообщает Госавтоинспекция.
В числе происшествий — наезд на пешехода, падение пассажира, съезд с трассы, опрокидывание машины и три столкновения. Каждая ситуация напоминала: на дороге нет мелочей, любая ошибка может стоить здоровья или жизни.
Сотрудники ГИБДД за день выявили 341 нарушение правил. Самые опасные из них — пьяные за рулём: таких водителей оказалось 14, и восемь из них задержаны именно в Хабаровске. Ещё 12 человек и вовсе не имели прав на управление автомобилем.
Не редкость и привычная беспечность на переходах: 24 водителя не уступили дорогу пешеходам, а сами пешеходы нарушили правила 12 раз.
Госавтоинспекция напоминает: чем внимательнее и дисциплинированнее участники движения, тем меньше риск оказаться в числе цифр ежедневной сводки.