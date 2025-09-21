Ричмонд
Супружеская пара погибла при пожаре квартиры в Лиде

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супружеская пара погибла при пожаре в квартире в Лиде. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сообщение о возгорании в квартире на девятом этаже жилого дома по ул. Варшавской в Лиде Гродненской области поступило спасателям 20 сентября около 9.20. На пожаре обнаружены погибшие хозяин квартиры 1951 года рождения и его жена 1953 года рождения. Причины возгорания и гибели людей устанавливаются.

Также 20 сентября в больнице от ожогов, полученных 12 сентября при самостоятельном тушении пожара нежилого дома в деревне Ратмировичи Октябрьского района Гомельской области, скончался пенсионер 1958 года рождения. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.