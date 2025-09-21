В Петербурге клопы спровоцировали потасовку со стрельбой

«Предварительно установлено, что 4 августа он снял квартиру в доме у 39-летней женщины, а за время аренды обнаружил в квартире клопов и тараканов, в связи с чем 20 сентября досрочно расторг договор аренды, после чего у него произошел конфликт с хозяйкой квартиры на почве возврата денежного залога. В ходе спора на помощь к квартирной хозяйке пришел ее знакомый», — рассказали в ГУМВД.