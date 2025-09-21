Ричмонд
ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Запорожской области

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому в Запорожской области, пострадали как минимум десять человек, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Источник: Евгений Балицкий

«Идет массированный обстрел Васильевского муниципального округа. Противник обстрелял многоквартирный дом на улице Театральной», — написал он.

По последним данным, пострадали десять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Балицкий предупредил жителей об угрозе повторных атак.

Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстрелы этой территории. Сейчас под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, украинские войска удерживают бывший областной центр — город Запорожье, с марта 2023-го столицей региона стал Мелитополь.