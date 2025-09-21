В пожаре на улице Леонова в Перми обнаружили тело погибшего

Тело погибшего обнаружили в пожаре на улице Леонова в Перми, сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Происшествие случилось 19 сентября в одном из жилых домов на улице Космонавта Леонова. Сообщение о возгорании поступило в 22:48. К месту вызова оперативно были направлены 26 пожарных и 6 единиц техники. На момент прибытия первых подразделений наблюдалось открытое горение.
Специальная группа газодымозащитной службы, действовавшая внутри, обнаружила тело погибшего. Площадь возгорания составила 32 квадратных метра. Пожар удалось локализовать к 23:18, а полностью ликвидировать открытое горение — к 23:48. Сейчас специалисты проводят проверочные мероприятия, устанавливаются точные обстоятельства и причины возгорания.
