В пожаре на улице Леонова в Перми обнаружили тело погибшего

Происшествие случилось 19 сентября в одном из жилых домов на улице Космонавта Леонова. Сообщение о возгорании поступило в 22:48. К месту вызова оперативно были направлены 26 пожарных и 6 единиц техники. На момент прибытия первых подразделений наблюдалось открытое горение.