В Тольятти автобус врезался в столб, пострадали трое пассажиров

В Центральном районе Тольятти в 21:30 52-летний мужчина (стаж управления транспортными средствами 29 лет), управляя маршрутным автобусом ГАЗ А64R42, двигался по Автозаводскому шоссе со стороны Южного шоссе в направлении ул. Мичурина. В пути следования возле дома № 16 А по Автозаводскому шоссе водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на бордюрный камень и световую опору. После обследования медиками рекомендовано амбулаторное лечение трем пассажирам: двум 21-летним девушкам и 23-летнему молодому человеку.