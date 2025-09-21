В Бурятии завели уголовное дело по факту продажи контрафактных товаров. В одном из магазинов Улан-Удэ продавали товары известных марок из легкой промышленности, но у продавца не оказалось никаких документов, подтверждающих законность их реализации. Об этом КП-Иркутск рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
— Ведомство проверило соблюдения требований законодательства в сфере противодействия незаконному обороту и перемещению через государственную границу РФ контрафактной продукции, — уточнили в пресс-службе ведомства.
В результате проверки установлено, что правообладателям причинен ущерб на сумму свыше 3,5 миллионов рублей. По данному факту завели уголовное дело по статье «незаконное использование чужого товарного знака».