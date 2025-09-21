Граждан Индии спасли в горах Алматы

«Мы иностранные студенты. Мы пошли на Пик Алматы и из-за суровых условий не смогли вовремя спуститься. Мы замерзали на холоде. Но благодаря спасателям Казахстана мы были спасены. Сотрудники МЧС спасли нас от очень ветреных, очень холодных условий. Спасибо большое», — сказали спасенные.