В Нижнем Тагиле потушили крупный пожар в СНТ

В Нижнем Тагиле рано утром 21 сентября произошел крупный пожар в садовом товариществе «Черемушки».

«На площади 200 квадратных метров сгорели надворные постройки и садовый дом», — сообщили в Главном управлении МЧС России по Свердловской области. О пострадавших не сообщается.

Огонь тушили 13 человек личного состава и 5 единиц спецтехники.

Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 05:11. В 05:50 огонь локализовали, в 06:19 открытое горение ликвидировали, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 10:12.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле утром сотрудники МЧС спасли при пожаре двух человек. Огонь вспыхнул в одной из квартир, расположенной на втором этаже девятиэтажки на улице Зари.