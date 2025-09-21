В Нижнем Тагиле потушили крупный пожар в СНТ

«На площади 200 квадратных метров сгорели надворные постройки и садовый дом», — сообщили в Главном управлении МЧС России по Свердловской области. О пострадавших не сообщается.
Огонь тушили 13 человек личного состава и 5 единиц спецтехники.
Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 05:11. В 05:50 огонь локализовали, в 06:19 открытое горение ликвидировали, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 10:12.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле утром сотрудники МЧС спасли при пожаре двух человек. Огонь вспыхнул в одной из квартир, расположенной на втором этаже девятиэтажки на улице Зари.