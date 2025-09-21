В Забайкалье руководителя организации заключат под стражу из-за гибели 5 человек

В Забайкалье руководителя организации заключат под стражу из-за гибели пяти человек на вездеходе. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР по Забайкальскому краю, обвиняемый, в чьи обязанности входило обеспечение организации кадрами и контроль за охраной труда, позволил управлять вездеходом человеку без прав и квалификации.
— Также он допустил эксплуатацию незарегистрированного и не прошедшего техосмотр вездехода, — уточнили в пресс-службе следственного комитета.
Из-за ненадлежащего выполнения своих обязанностей, 15 сентября при попытке переправиться через озеро Амудис, затонул гусеничный вездеход, в котором находились девять человек. Лишь четверым пассажирам удалось выжить — они самостоятельно выбрались на берег. Остальные — погибли.
Следователи завели уголовное дело в отношении заместителя генерального директора ООО. Суд принял решение заключить обвиняемого под стражу по просьбе следствия.