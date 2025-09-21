Ричмонд
В Братске неправильный выбор скорости стал причиной гибели водителя «Ниссана»

41-летний мужчина не справился с управлением и наехал на опору железнодорожного моста.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске неправильный выбор скорости стал причиной гибели водителя седана. ДТП произошло между улицей Коммунальная и Мира около 15 часов. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.

— 41-летний водитель автомобиля «Ниссан Цефиро» не справился с управлением и наехал на опору железнодорожного моста, — пояснили в пресс-службе полиции.

В результате аварии водитель погиб на месте до приезда медиков. Сейчас инспекторы устанавливают все детали и причины случившегося, а также ищут свидетелей, которым что-либо известно о ДТП.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что многокилометровая пробка образовалась на Култукском тракте вечером 21 сентября.