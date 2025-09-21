В Братске неправильный выбор скорости стал причиной гибели водителя «Ниссана»

В Братске неправильный выбор скорости стал причиной гибели водителя седана. ДТП произошло между улицей Коммунальная и Мира около 15 часов. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной Госавтоинспекции.
— 41-летний водитель автомобиля «Ниссан Цефиро» не справился с управлением и наехал на опору железнодорожного моста, — пояснили в пресс-службе полиции.
В результате аварии водитель погиб на месте до приезда медиков. Сейчас инспекторы устанавливают все детали и причины случившегося, а также ищут свидетелей, которым что-либо известно о ДТП.
