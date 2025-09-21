Ричмонд
Бастрыкин ждет доклад о деле избивающих прохожих подростков из Башкирии

Они избили до смерти мужчину и похитили подростка.

Источник: Комсомольская правда

Глава СК РФ Александр Бастрыкин повторно потребовал доклад о ходе расследования уголовных дел подростков из села Юмагузино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предоставленным данным, фигуранты уголовных дел нарушают общественный порядок, конфликтуют с местными жителями и нападают на них. Свои действия они записывают на камеру.

Весной этого они напали на супружескую пару, избив мужчину, который скончался потом в больнице. Также их жертвой стал 17-летний школьник. По обоим случаям возбуждены уголовные дела. Бастрыкин потребовал доклад у Владимира Архангельского.

