Бастрыкин ждет доклад о деле избивающих прохожих подростков из Башкирии

Глава СК РФ Александр Бастрыкин повторно потребовал доклад о ходе расследования уголовных дел подростков из села Юмагузино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предоставленным данным, фигуранты уголовных дел нарушают общественный порядок, конфликтуют с местными жителями и нападают на них. Свои действия они записывают на камеру.
Весной этого они напали на супружескую пару, избив мужчину, который скончался потом в больнице. Также их жертвой стал 17-летний школьник. По обоим случаям возбуждены уголовные дела. Бастрыкин потребовал доклад у Владимира Архангельского.
