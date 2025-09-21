Введён режим ЧС. Опубликованы последние новости обрушения школы в Новосибирской области

В воскресенье, 21 сентября, в городе Татарске, расположенном в Новосибирской области, произошел обвал части здания школы № 5. По словам очевидцев, по счастливой случайности, инцидент произошел в выходной день, когда в школе не было учеников. Сиб.фм собрал всю доступную информацию об этом происшествии.