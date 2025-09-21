Введён режим ЧС. Опубликованы последние новости обрушения школы в Новосибирской области

Сообщение об обрушении поступило в дежурную часть в 10:40. На момент происшествия в здании школы никто не находился. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
Стало известно, что с понедельника, 22 сентября, 210 учеников школы № 5 будут временно переведены в школу № 9, расположенную неподалеку от поврежденного здания. Об этом сообщили представители регионального министерства образования. Для оценки масштаба ущерба и оперативного принятия решений в Татарск была направлена министр образования Мария Жафярова.
По имеющимся данным, здание школы было возведено в 1937 году. Перед началом нового учебного года администрация района признала школу готовой к приему детей.
Следственное управление Следственного комитета России по области возбудило уголовное дело по факту обрушения. В рамках расследования будет проведена строительная экспертиза для определения степени износа конструкций и установления причин произошедшего.
«Из общеобразовательного учреждения изъята вся необходимая документация для проведения следственных действий. Будет установлено, когда и кем производились ремонтные работы в здании школы», — сообщили в областном следственном комитете.
Также прокуратура области организовала проверку по данному факту и контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
Позднее в администрации Татарска было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на улице Комиссаровская, дом 24, в связи с произошедшим обрушением.
«Учащиеся школы с завтрашнего дня будут переведены на дистанционное обучение», — говорится в официальном сообщении.
Сообщается, что в дальнейшем будет решен вопрос об организации образовательного процесса в других учебных заведениях города.