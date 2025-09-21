В Волгограде телефонные мошенники похитили у семьи почти 600 000 рублей

Как сообщили в региональном ГУ МВД России, в отдел полиции Кировского района Волгограда обратился 42-летний местный житель. Мужчина сообщил о мошенничестве, совершенном в отношении его 18-летней дочери.
Установлено, что девушке позвонил неизвестный. Он представился полицейским и под предлогом отмены несанкционированного перевода средств убедил волгоградку отправить деньги на так называемый безопасный счет.
Девушка сняла с банковской карты отца требуемую сумму. Затем установила стороннее приложение на его телефон и через банкомат перевела почти 600 000 рублей на указанные аферистом счета.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело.