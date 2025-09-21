Семья с ребенком попала в больницу после маневра грузовика на проспекте Минска

Так, по данным ГАИ, 54-летний водитель грузовика Mercedes, двигаясь по Партизанскому проспекту, начал перестраиваться в соседнюю полосу и столкнулся с легковым автомобилем Renault двигавшимся в попутном направлении по своей полосе. На видео, опубликованном ГАИ, видно, что грузовик ударил легковушку в левый бок и ее занесло, после чего Renault вылетел на тротуар и врезался в столб.