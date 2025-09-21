Ричмонд
Семья с ребенком попала в больницу после маневра грузовика на проспекте Минска

Легковушка врезалась в столб из-за неудачного маневра грузовика на Партизанском проспекте Минска.

Источник: Комсомольская правда

Семья с ребенком попала в больницу после маневра грузовика на проспекте Минска. В УГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказали о столкновении легковушки и грузовика на Партизанском проспекте Минска.

ДТП произошло утром в воскресенье, 21 сентября. По предварительной информации, причиной аварии стал неудачный маневр грузового автомобиля при перестроении.

Так, по данным ГАИ, 54-летний водитель грузовика Mercedes, двигаясь по Партизанскому проспекту, начал перестраиваться в соседнюю полосу и столкнулся с легковым автомобилем Renault двигавшимся в попутном направлении по своей полосе. На видео, опубликованном ГАИ, видно, что грузовик ударил легковушку в левый бок и ее занесло, после чего Renault вылетел на тротуар и врезался в столб.

В легковом автомобиле находилась семья: 40-летний водитель, его супруга 39 лет и их 4-летний ребенок. Все трое были доставлены в больницу для обследования.

Ранее стало известно, что белорусы смогут обратиться в милицию через чат-бот в Telegram.

Также милиция назвала причину массовой гибели кошек в Заводском районе Минска.

А еще эксперимент с воздухом начался в Минске.

После удара легковушка вылеела на тротуар и врезалась в столб. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.