Семья с ребенком попала в больницу после маневра грузовика на проспекте Минска. В УГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказали о столкновении легковушки и грузовика на Партизанском проспекте Минска.
ДТП произошло утром в воскресенье, 21 сентября. По предварительной информации, причиной аварии стал неудачный маневр грузового автомобиля при перестроении.
Так, по данным ГАИ, 54-летний водитель грузовика Mercedes, двигаясь по Партизанскому проспекту, начал перестраиваться в соседнюю полосу и столкнулся с легковым автомобилем Renault двигавшимся в попутном направлении по своей полосе. На видео, опубликованном ГАИ, видно, что грузовик ударил легковушку в левый бок и ее занесло, после чего Renault вылетел на тротуар и врезался в столб.
В легковом автомобиле находилась семья: 40-летний водитель, его супруга 39 лет и их 4-летний ребенок. Все трое были доставлены в больницу для обследования.
