Молдаванин пропал в Германии: Две недели назад его мама забила тревогу — идут поиски

В немецком Франкфурте пропал 21-летний парень из Молдовы.
Мать Игоря Чобирка, пропавшего без вести более двух недель назад, обратилась к общественности с просьбой помочь ей найти его.
В последний раз его видели 6 сентября этого года, и с тех пор о нем никто ничего не слышал.
Любой, кто видел его или располагает какой-либо информацией о нём, даже самой незначительной, может связаться с женщиной в Messenger, Viber или WhatsApp по номеру телефона +36360706360.
