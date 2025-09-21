Ричмонд
Молдаванин пропал в Германии: Две недели назад его мама забила тревогу — идут поиски

Родные просят помочь информацией — может, кто-то видел парня.

Источник: Комсомольская правда

В немецком Франкфурте пропал 21-летний парень из Молдовы.

Мать Игоря Чобирка, пропавшего без вести более двух недель назад, обратилась к общественности с просьбой помочь ей найти его.

В последний раз его видели 6 сентября этого года, и с тех пор о нем никто ничего не слышал.

Любой, кто видел его или располагает какой-либо информацией о нём, даже самой незначительной, может связаться с женщиной в Messenger, Viber или WhatsApp по номеру телефона +36360706360.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

