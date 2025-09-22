Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе Пермь — Екатеринбург столкнулись автобус и легковушка

«Камаз» и легковушка столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Авария с участием автобуса, в котором находились 30 пассажиров, и легкового автомобиля произошла на трассе Пермь — Екатеринбург, пострадал водитель легковушки, сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, в 16:40 мск воскресенья на 332-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург Первоуральского района столкнулись автобус «Камаз» и легковое авто Lada.

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу… Известно, что автобус частный, перевозил рабочих на местное предприятие.

В момент автоаварии в салоне, помимо водителя, находилось 30 человек, они не пострадали", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что машиной Lada управлял житель Екатеринбурга, имеющий водительский стаж 26 лет, за рулем автобуса был житель Ревды — у него стаж вождения категории «Д» 29 лет.