На трассе Пермь — Екатеринбург столкнулись автобус и легковушка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Авария с участием автобуса, в котором находились 30 пассажиров, и легкового автомобиля произошла на трассе Пермь — Екатеринбург, пострадал водитель легковушки, сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, в 16:40 мск воскресенья на 332-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург Первоуральского района столкнулись автобус «Камаз» и легковое авто Lada.
"В результате ДТП водитель легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу… Известно, что автобус частный, перевозил рабочих на местное предприятие.
В момент автоаварии в салоне, помимо водителя, находилось 30 человек, они не пострадали", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что машиной Lada управлял житель Екатеринбурга, имеющий водительский стаж 26 лет, за рулем автобуса был житель Ревды — у него стаж вождения категории «Д» 29 лет.