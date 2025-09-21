Отец девочки, пропавшей на Кубани, признался в ее убийстве

«Мужчина задержан следователем СКР по краю, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали там.
Как установило следствие, девочка с матерью проживала в Тихорецком районе, ее отец жил отдельно. По предварительным данным, 19 сентября фигурант забрал дочь, сообщив ее матери, что поедет с ней в Кавказский район. Тем же вечером он убил ребенка. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник сообщил матери девочки, что ее якобы похитили, после чего они обратились в полицию. Следователи возбудили дело об убийстве.
Ранее добровольческий поисковый отряд «Юг» сообщал о пропаже трехлетней девочки, которая не могла самостоятельно передвигаться и нуждалась в медпомощи.