Отец девочки, пропавшей на Кубани, признался в ее убийстве

Как установило следствие, девочка с матерью проживала в Тихорецком районе, ее отец жил отдельно. По предварительным данным, 19 сентября фигурант забрал дочь, сообщив ее матери, что поедет с ней в Кавказский район. Тем же вечером он убил ребенка. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник сообщил матери девочки, что ее якобы похитили, после чего они обратились в полицию. Следователи возбудили дело об убийстве.