16-летняя девушка лишилась ноги, но отбилась от двух акул

16-летняя американка из штата Колорадо смогла отбиться от двух акул, но лишилась ноги после их атаки, рассказала она FOX31.
Девушка с семьей отдыхала в Белизе и решила нырять с аквалангом. Когда ее стала кусать одна акула, она ударила ее несколько раз и смогла отбиться. Вторая акула вцепилась ей в ногу. Дайверы помогали ей, а родственники кидали в акул кислородные баллоны. Ей удалось выбраться, но ногу впоследствии потребовалось ампутировать.
Впоследствии женщина стала заниматься пилатесом и учиться плавать без одной ноги.
