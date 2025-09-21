16-летняя девушка лишилась ноги, но отбилась от двух акул

Девушка с семьей отдыхала в Белизе и решила нырять с аквалангом. Когда ее стала кусать одна акула, она ударила ее несколько раз и смогла отбиться. Вторая акула вцепилась ей в ногу. Дайверы помогали ей, а родственники кидали в акул кислородные баллоны. Ей удалось выбраться, но ногу впоследствии потребовалось ампутировать.