Появились детали жестокого убийства пропавшей девочки с ДЦП: отец врал

Также мужчина попытался скрыть следы преступления и сообщил маме ребенка, что девочку похитили, после чего они и обратились в правоохранительные органы. Сейчас обвиняемый задержан, ему предъявили обвинение. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.