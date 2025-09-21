Появились детали жестокого убийства пропавшей девочки с ДЦП: отец врал

50-летнему отцу пропавшей в Кропоткине трехлетней девочки с ДЦП предъявили обвинение в убийстве, сообщают в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
В публикации уточняется, что сообщение о пропаже ребенка поступило накануне, 20 сентября, и было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.
— В результате грамотно организованной и спланированной работы следователем при участии следователя-криминалиста СКР по краю при поддержке оперативников была установлена причастность к совершению указанного преступления 50-летнего отца пропавшей, который был задержан, — говорится в сообщении.
В СК уточнили, что девочка проживала с мамой в Тихорецком районе, а отец жил отдельно. 19 сентября фигурант забрал ребенка, сообщив ее матери, что поедет с дочерью в Кавказский район. Но в этот вечер, по версии следствия, он ее убил.
Также мужчина попытался скрыть следы преступления и сообщил маме ребенка, что девочку похитили, после чего они и обратились в правоохранительные органы. Сейчас обвиняемый задержан, ему предъявили обвинение. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.