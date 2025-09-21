В Костроме семиклассник спас детей от нападения педофила

По данным канала, 52-летний рецидивист, освободившийся из тюрьмы в начале лета, напал на школьников неподалёку от школы на улице Мичуринцев в Костроме. В этот момент мимо проходил мальчик по имени Денис, который возвращался в школу за забытой тетрадью по литературе и стал свидетелем происшествия.