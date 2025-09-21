Ричмонд
В Костроме семиклассник спас детей от нападения педофила

Мальчик бросил камень в сторону злоумышленника.

Источник: Аргументы и факты

В Костроме ученик 7 класса спас детей от мужчины, отсидевшего 15 лет за педофилию. Об этом сообщает «Кострома 112».

По данным канала, 52-летний рецидивист, освободившийся из тюрьмы в начале лета, напал на школьников неподалёку от школы на улице Мичуринцев в Костроме. В этот момент мимо проходил мальчик по имени Денис, который возвращался в школу за забытой тетрадью по литературе и стал свидетелем происшествия.

Увидев, что мужчина пристаёт к детям, подросток вмешался. Злоумышленник нагрубил мальчику и достал предмет, похожий на нож.

Денис подобрал камень, замахнулся и потребовал, чтобы мужчина отпустил детей. Затем скомандовал им отправляться домой, а сам бросил камень в сторону злоумышленника. Преступника оперативно задержали.

Ранее сообщалось о задержании охранника в Санкт-Петербурге, которого подозревают в совращении подростка.