Украинцы атаковали еще одну автозаправку в ЛНР: начался пожар

ВСУ атаковали еще одну заправку в ЛНР, сообщают в правительстве республики в воскресенье.

Стало известно, что инцидент произошел около 17 часов воскресенья: украинский дрон атаковал автозаправочную станцию в Стаханове.

— В результате прямого попадания произошло возгорание топливной цистерны, — говорится в сообщении властей.

На место происшествия выехали спасатели МЧС, которые оперативно потушили возгорание. На данный момент информация о пострадавших уточняется.

Ранее в воскресенье дрон ВСУ также атаковал АЗС в Первомайске, в результате чего погибли два человека.