В Афганистане раздался взрыв у ворот авиабазы Баграм

В Афганистане у ворот авиабазы в уезде Баграм прогремел взрыв, передает местное агентство Jomhur.
«Источники в провинции Парван сообщают о взрыве у четвертых ворот авиабазы Баграм, известных под названием “Си дукан”», — следует из публикации.
Отмечается, что взрыв произошел на восточном въезде военной базы, другие подробности пока не поступали. Авторы публикации обратили внимание, что взрыв произошел на фоне обострения политической риторики, связанной с заявлениями США о возможном возвращении авиабазы под контроль Вашингтона.
Напомним, накануне американский лидер Дональд Трамп пригрозил Афганистану «плохими последствиями» в случае отказа передать авиабазу Баграм под контроль Вашингтона.
