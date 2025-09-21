Человек упал на пути на Калужско-Рижской линии метро в Москве. Об этом в воскресенье, 21 сентября, сообщили в пресс-службе Дептранса.
— На центральном участке Калужско-Рижской линии (6) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
О состоянии упавшего на пути человека не сообщается.
Другой случай произошел 18 августа, когда также из-за падения человека на рельсы некоторое время не было движения от станции «Автозаводская» до «Орехово» Замоскворецкой линии метро, в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
Пассажир 8 августа также упал на рельсы на одной из станций Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро. Движение поездов тогда временно ограничили. Кроме того, 24 мая женщина погибла при падении на рельсы на станции «Комсомольская» Кольцевой линии метро.