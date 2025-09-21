Движение метро на Калужско-Рижской линии осложнилось из-за человека на путях

Человек на путях метро замедлил движение поездов в Москве.
На центральном участке Калужско-Рижской линии московского метро были временно увеличены интервалы движения поездов. Причиной стало нахождение постороннего человека на путях. Об этом сообщает telegram-канал Департамента транспорта Москвы.
«На центральном участке Калужско-Рижской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за нахождения человека на пути», — говорится в сообщении дептранса. Подробности пока не раскрываются.
Ранее похожий инцидент произошел в Нижнем Новгороде на станции метро «Двигатель Революции», где пассажир упал на пути перед прибывающим поездом, что привело к остановке движения и отключению электричества на станции. Информация о состоянии пострадавшего тогда не раскрывалась. Подобные случаи приводят к временным сбоям в работе метрополитена и требуют оперативного реагирования служб.