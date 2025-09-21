Движение метро на Калужско-Рижской линии осложнилось из-за человека на путях

Ранее похожий инцидент произошел в Нижнем Новгороде на станции метро «Двигатель Революции», где пассажир упал на пути перед прибывающим поездом, что привело к остановке движения и отключению электричества на станции. Информация о состоянии пострадавшего тогда не раскрывалась. Подобные случаи приводят к временным сбоям в работе метрополитена и требуют оперативного реагирования служб.