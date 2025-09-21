Ричмонд
Кровля многоквартирного дома горит в Липецкой области

Кровля многоквартирного жилого дома горит в городе Елец Липецкой области. Жильцы эвакуированы, пламя тушат пожарные. Об этом сообщает МЧС.

«В городе Елец, предварительно, огонь охватил 800 квадратов кровли здания. Жильцы дома эвакуированы. Пострадавших нет. В тушении задействованы 30 специалистов и девять единиц техники», — сообщает МЧС Липецкой области.

Ранее крупный пожар произошел в Москве, где загорелись две квартиры в пятиэтажном жилом доме, и из здания были эвакуированы 48 человек. К ликвидации возгорания были привлечены значительные силы МЧС.