Кровля многоквартирного дома горит в Липецкой области

В Липецкой области пожарные тушат крышу жилого дома.
Кровля многоквартирного жилого дома горит в городе Елец Липецкой области. Жильцы эвакуированы, пламя тушат пожарные. Об этом сообщает МЧС.
«В городе Елец, предварительно, огонь охватил 800 квадратов кровли здания. Жильцы дома эвакуированы. Пострадавших нет. В тушении задействованы 30 специалистов и девять единиц техники», — сообщает МЧС Липецкой области.
Ранее крупный пожар произошел в Москве, где загорелись две квартиры в пятиэтажном жилом доме, и из здания были эвакуированы 48 человек. К ликвидации возгорания были привлечены значительные силы МЧС.