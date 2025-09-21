Силы ПВО за четыре часа сбили 22 украинских БПЛА над регионами России

«С 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских БПЛА самолётного типа», — указано в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, 16 дронов было сбито над акваторией Чёрного моря, по три беспилотника — над Белгородской областью и Крымом.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли серию ударов беспилотниками по Белгородской области. В результате один человек погиб и пятеро получили ранения.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше