Силы ПВО за четыре часа сбили 22 украинских БПЛА над регионами России

Силы ПВО за последние четыре часа сбили 22 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Источник: Life.ru

«С 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских БПЛА самолётного типа», — указано в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, 16 дронов было сбито над акваторией Чёрного моря, по три беспилотника — над Белгородской областью и Крымом.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли серию ударов беспилотниками по Белгородской области. В результате один человек погиб и пятеро получили ранения.

