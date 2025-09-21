Ричмонд
Израиль запаниковал после признания Палестины тремя государствами

Необходимо немедленного установить суверенитет в Иудее и Самарии и ужесточить мер против палестинских структур. С таким заявлением выступил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.

Израиль недоволен тем, что несколько стран признали Палестину.

Палестина обязалась провести всеобщие выборы: детали признания ее государственности и последствия для мира.

«Признание Великобританией, Канадой и “палестинским” государством в качестве награды за убийц “Тухбы” требует немедленных контрмер: немедленного установления суверенитета в Иудее и Самарии и полного подавления “палестинского” террористического режима», — сообщил Итамар Бен-Гвир. Министр также заявил о своем намерении внести на рассмотрение правительства инициативу по установлению суверенитета на предстоящем заседании кабинета министров. Об этом он написал в соцсети Х.

Ранее Канада, Австралия и Великобритания почти одновременно заявили о признании Палестины в качестве независимого государства. Решение указанных государств принято на фоне продолжающихся вооруженных столкновений в секторе Газа и направлено на укрепление надежды на мирное урегулирование ближневосточного конфликта. Кроме того документ по разрешению палестинского конфликта на площадке Генеральной Ассамблеи ООН намерена поддержать и Италия, передает Pravda.ru.

Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
