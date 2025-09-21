В Дагестане оштрафовали водителя за танцы Человека-паука на капоте его авто

В Дагестане оштрафовали водителя, на капоте которого танцевал человек-паук. Видео © Telegram /Госавтоинспекция Дагестана.
Сотрудники Госавтоинспекции Дагестана установили личность 33-летнего «креативщика» и составили протокол по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ («Перевозка людей вне кабины автомобиля»). За такие действия человеку может грозить штраф в размере 1 тысячи рублей. Сам водитель раскаялся и пообещал впредь закон не нарушать.
«Такое поведение не имеет ничего общего с юмором или смелостью — это грубое нарушение закона и демонстративное пренебрежение безопасностью», — заявил задержанный.
Сотрудники ведомства подчеркнули, что подобные действия представляют прямую угрозу безопасности и являются грубым нарушением закона. В связи с этим жителей республики призвали воздерживаться от подобных развлечений и найти более безопасные способы самовыражения.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге был задержан мужчина, подозреваемый в избиении прохожего, сделавшего ему замечание за распитие алкоголя на детской площадке. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.