В Дагестане оштрафовали водителя за танцы Человека-паука на капоте его авто

В Дагестане местный автолюбитель, превратил свой автомобиль в импровизированную танцевальную площадку для Человека-паука. Пока машина медленно двигалась по залитой улице Махачкалы, пассажир в костюме супергероя исполнял различные движения. Однако эти действия представляли собой нарушения закона и создавали опасность, в связи с чем водители был привлечён к ответственности.