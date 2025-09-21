Ричмонд
Макрон признал, что ЕС не сможет законно конфисковать активы России

Конфискация замороженных российских государственных активов без нарушения международного права невозможна. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Во Франции заявили о невозможности конфискации российских активов.

Конфискация замороженных российских государственных активов без нарушения международного права невозможна. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Что касается замороженных активов, то мы все очень привязаны к соблюдению международных правил. Эти активы нельзя конфисковать у центрального банка даже в такой ситуации», — заявил Макрон журналистам CBS News. По его словам, изъятие этих средств Центрального банка России нарушит юридические нормы и подорвет доверие между странами.

Он подчеркнул, что любые попытки обойти правовые принципы могут привести к «началу полного хаоса». «Поэтому мы будем уважать международное право. Мы предсказуемы и не будем делать с этими замороженными активами все невозможное», — добавил президент Франции.

С начала российской спецоперации на Украине страны Евросоюза и G7 заморозили порядка 300 миллиардов евро валютных резервов России. Более 200 миллиардов из них размещены в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской клиринговой системы Euroclear.

Ранее стало известно, что ЕК планирует финансировать Украину за счет активов РФ уже в следующем году. Комиссия намерена передаеть транши через «займы на возмещение ущерба» под активы.

Не многие страны согласились конфисковывать российские активы. Против выступила и Бельгия. Там считают, что экспроприация подорвет финансовую стабильность Европы и доверие к ней, передает Общественная Служба Новостей.

