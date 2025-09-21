Макрон признал, что ЕС не сможет законно конфисковать активы России

«Что касается замороженных активов, то мы все очень привязаны к соблюдению международных правил. Эти активы нельзя конфисковать у центрального банка даже в такой ситуации», — заявил Макрон журналистам CBS News. По его словам, изъятие этих средств Центрального банка России нарушит юридические нормы и подорвет доверие между странами.