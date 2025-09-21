Макрон признал, что ЕС не сможет законно конфисковать активы России

Во Франции заявили о невозможности конфискации российских активов.
Конфискация замороженных российских государственных активов без нарушения международного права невозможна. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Что касается замороженных активов, то мы все очень привязаны к соблюдению международных правил. Эти активы нельзя конфисковать у центрального банка даже в такой ситуации», — заявил Макрон журналистам CBS News. По его словам, изъятие этих средств Центрального банка России нарушит юридические нормы и подорвет доверие между странами.
Он подчеркнул, что любые попытки обойти правовые принципы могут привести к «началу полного хаоса». «Поэтому мы будем уважать международное право. Мы предсказуемы и не будем делать с этими замороженными активами все невозможное», — добавил президент Франции.
Ранее стало известно, что ЕК планирует финансировать Украину за счет активов РФ уже в следующем году. Комиссия намерена передаеть транши через «займы на возмещение ущерба» под активы.
Не многие страны согласились конфисковывать российские активы. Против выступила и Бельгия. Там считают, что экспроприация подорвет финансовую стабильность Европы и доверие к ней, передает Общественная Служба Новостей.