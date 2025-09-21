Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На прощание с убитым активистом Чарли Кирком в Аризоне пришли сотни тысяч человек

В США проходит масштабная церемония прощания с убитым политическим активистом Чарли Кирком, которая собрала рекордное количество участников. По данным полиции Глендейла (Аризона), до 200 тысяч человек могут попытаться посетить панихиду, что вдвое превышает первоначальные прогнозы, передаёт CNN.

Источник: Life.ru

Стадион, где проходит мемориальная церемония в память о Чарли Кирке. Видео © Х / David Sacks.

Основное мероприятие проходит на стадионе State Farm, максимальная вместимость которого составляет 73 тысячи человек. В связи с беспрецедентным наплывом желающих проститься с активистом рассматривается возможность задействовать дополнительную площадку — стадион Desert Diamond. По некоторым данным, очередь из тысяч людей начала формироваться с ночи, многие приехали из других штатов с членами семей.

На входе проводится тщательный досмотр службой безопасности с запретом на пронос сумок, зажигалок и электронных сигарет. По данным источников, на церемонии ожидается присутствие американского лидера Дональда Трампа и вице-президент Джей Ди Вэнса. Посетить церемонию также решил бизнесмен Илон Маск. На текущий момент стадион практически заполнен, свободные места практически отсутствуют.

«Каждое место в этой огромной арене, которое не огорожено для безопасности, заполнено до отказа. Честь быть здесь. Всё ради Чарли Кирка», — сказал Маск.

Напомним, 10 сентября соратник Дональда Трампа скончался от огнестрельного ранения, полученного в университете Юты. 31-летний Чарли Кирк известен критикой помощи Украине и призывами к налаживанию отношений с Россией. Полиция задержала 22-летнего подозреваемого Тайлера Робинсона.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше