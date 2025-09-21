На прощание с убитым активистом Чарли Кирком в Аризоне пришли сотни тысяч человек

Основное мероприятие проходит на стадионе State Farm, максимальная вместимость которого составляет 73 тысячи человек. В связи с беспрецедентным наплывом желающих проститься с активистом рассматривается возможность задействовать дополнительную площадку — стадион Desert Diamond. По некоторым данным, очередь из тысяч людей начала формироваться с ночи, многие приехали из других штатов с членами семей.