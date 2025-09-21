На прощание с убитым активистом Чарли Кирком в Аризоне пришли сотни тысяч человек

Стадион, где проходит мемориальная церемония в память о Чарли Кирке. Видео © Х / David Sacks.
Основное мероприятие проходит на стадионе State Farm, максимальная вместимость которого составляет 73 тысячи человек. В связи с беспрецедентным наплывом желающих проститься с активистом рассматривается возможность задействовать дополнительную площадку — стадион Desert Diamond. По некоторым данным, очередь из тысяч людей начала формироваться с ночи, многие приехали из других штатов с членами семей.
На входе проводится тщательный досмотр службой безопасности с запретом на пронос сумок, зажигалок и электронных сигарет. По данным источников, на церемонии ожидается присутствие американского лидера Дональда Трампа и вице-президент Джей Ди Вэнса. Посетить церемонию также решил бизнесмен Илон Маск. На текущий момент стадион практически заполнен, свободные места практически отсутствуют.
«Каждое место в этой огромной арене, которое не огорожено для безопасности, заполнено до отказа. Честь быть здесь. Всё ради Чарли Кирка», — сказал Маск.
Напомним, 10 сентября соратник Дональда Трампа скончался от огнестрельного ранения, полученного в университете Юты. 31-летний Чарли Кирк известен критикой помощи Украине и призывами к налаживанию отношений с Россией. Полиция задержала 22-летнего подозреваемого Тайлера Робинсона.