Силы ПВО ВС РФ за четыре часа уничтожили 22 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) во второй половине зна 21 сентября обезвредили более 20 украинских беспилотников, сообщило в своем Telegram-канале Минобороны РФ.
«В период с 16.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что16 дронов было перехвачено над Черным морем, по три БПЛА уничтожили в небе над Белгородской областью и Крымом.
Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что в ночь на 21 сентября средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
