Марсель уходит под воду: во Франции началось масштабное наводнение

Марсель уже сталкивался с напряженной ситуацией в последние недели из-за массовых протестов против политики жесткой экономии, в которых участвовали, в том числе, и пожарные, недовольные сокращением финансирования муниципальных служб. Эти протесты сопровождались перебоями в работе транспорта и энергетики, а также блокировками предприятий. Новое наводнение усугубило нагрузку на экстренные службы, которые и так работают в условиях ограниченных ресурсов.