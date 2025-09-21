Коуч из Сочи обещала ученицам небывалый доход и пропала с 20 миллионами рублей

Жительница Сочи, представлявшаяся финансовым коучем, подозревается в хищении миллионов рублей у своих учениц. По информации Telegram-канала Baza, жертвами стали более 20 россиянок.
Женщина проводила курсы личностного роста, позиционируя себя как успешный трейдер. В социальных сетях она обещала научить любого желающего зарабатывать, предлагая вложить деньги в инвестиции. Пострадавшие ученицы вложили суммы от 500 тысяч до семи миллионов рублей, но так и не получили обещанных доходов. Общий ущерб оценивается примерно в 20 миллионов рублей.
Россиянки неоднократно подавали заявления в полицию, однако уголовные дела не возбуждались, им рекомендовали обращаться в суд. Лишь нескольким удалось выиграть иски, обязав мошенницу возместить ущерб. Тем не менее она игнорирует судебные решения и продолжает обманывать других женщин, говорится в публикации.
Днем ранее стало известно о еще одном подобном случае. Банкрот из Москвы по имени Евгений скрылся с миллионами рублей, которые собрал с 40 инвесторов. Один из пострадавших, Роман, рассказал, что в феврале 2025 года он передал Евгению 3,5 миллиона рублей на год для инвестиционного проекта. Выплат по проекту он так и не получил, а вскоре обнаружил, что офис Евгения закрылся.