Коуч из Сочи обещала ученицам небывалый доход и пропала с 20 миллионами рублей

Днем ранее стало известно о еще одном подобном случае. Банкрот из Москвы по имени Евгений скрылся с миллионами рублей, которые собрал с 40 инвесторов. Один из пострадавших, Роман, рассказал, что в феврале 2025 года он передал Евгению 3,5 миллиона рублей на год для инвестиционного проекта. Выплат по проекту он так и не получил, а вскоре обнаружил, что офис Евгения закрылся.