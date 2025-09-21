Ричмонд
Аксенов: Около 15 человек пострадали при ударе БПЛА по санаторию в Крыму

В результате атаки беспилотного летательного аппарата украинской армии на санаторий в Крыму около 15 человек пострадали, есть погибшие. Об этом в воскресенье, 21 сентября, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

— К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. На данный момент количество пострадавших — около 15 человек, число погибших уточняется. Также из-за падения обломков сбитого беспилотника произошло возгорание сухой травы в районе города Ялты, — говорится в Telegram-канале главы региона.

На месте работают оперативные службы. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

По данным Министерства обороны, силы российской ПВО в ночь на 20 сентября ликвидировали 149 вражеских дронов над территорией страны. Атакам подверглись Брянская, Ростовская, Волгоградская области и другие регионы страны.

