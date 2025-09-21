Беспилотники ВСУ атаковали санаторий в Крыму, пострадали около 15 человек

В результате украинского удара по объектам в Крыму пострадали 15 человек, также есть погибшие, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.
«На данный момент количество пострадавших — около 15 человек, число погибших уточняется», — написал он.
По словам Аксенова, повреждения получили несколько зданий в санатории «Форос», также удар пришелся по зданию школы в поселке.
Кроме того, из-за падения обломков БПЛА в районе Ялты загорелась сухая трава, рассказал губернатор.
Ранее сообщалось, что российские военные за четыре часа обезвредили над Черным морем 16 украинских беспилотников.