Аксенов: 15 человек пострадали в результате атаки ВСУ в Крыму, есть погибшие

15 мирных жителей пострадали в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крыму вечером в воскресенье, 21 сентября. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
«К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. На данный момент количество пострадавших — около 15 человек, число погибших уточняется», — передает его слова «КП-Крым».
Аксенов отметил, что киевский режим нанес удар по крымскому санаторию «Форос». На месте работают сотрудники экстренных служб, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Также из-за падения обломков сбитого украинского БПЛА произошло возгорание сухой травы в районе Ялты.
Ранее KP.RU сообщал, что российские силы ПВО сбили 16 беспилотников над акваторией Черного моря и еще три дрона над Республикой Крым.