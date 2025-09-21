Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аксенов: 15 человек пострадали в результате атаки ВСУ в Крыму, есть погибшие

Киевский режим нанес удар по крымскому санаторию «Форос».

Источник: Комсомольская правда

15 мирных жителей пострадали в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крыму вечером в воскресенье, 21 сентября. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

«К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. На данный момент количество пострадавших — около 15 человек, число погибших уточняется», — передает его слова «КП-Крым».

Аксенов отметил, что киевский режим нанес удар по крымскому санаторию «Форос». На месте работают сотрудники экстренных служб, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Также из-за падения обломков сбитого украинского БПЛА произошло возгорание сухой травы в районе Ялты.

Ранее KP.RU сообщал, что российские силы ПВО сбили 16 беспилотников над акваторией Черного моря и еще три дрона над Республикой Крым.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше