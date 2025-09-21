Развожаев сообщил об уничтожении воздушной цели над морем у Севастополя

Российские военные уничтожили воздушную цель вблизи Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Громкие звуки, которые были слышны в городе — это силы ПВО уничтожили воздушную цель над морской акваторией вблизи Севастополя», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Развожаева, ни один из инфраструктурных объектов в городе не получил повреждений, ВС РФ продолжают уничтожать воздушные цели.
Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога.
Напомним, ВСУ с помощью БПЛА атаковали Крым, в результате ударов повреждения получили несколько зданий в санатории «Форос» и школа. Ранены 15 человек, есть погибшие, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
