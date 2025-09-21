Ричмонд
Развожаев сообщил об уничтожении воздушной цели над морем у Севастополя

Ранее в городе объявили воздушную тревогу.

Российские военные уничтожили воздушную цель вблизи Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Громкие звуки, которые были слышны в городе — это силы ПВО уничтожили воздушную цель над морской акваторией вблизи Севастополя», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Развожаева, ни один из инфраструктурных объектов в городе не получил повреждений, ВС РФ продолжают уничтожать воздушные цели.

Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога.

Напомним, ВСУ с помощью БПЛА атаковали Крым, в результате ударов повреждения получили несколько зданий в санатории «Форос» и школа. Ранены 15 человек, есть погибшие, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

