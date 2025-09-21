В Киеве загорелся торговый центр «Эпицентр» на Днепровской набережной, передает местное издание «Страна.ua».
Судя по опубликованному видео с места ЧП, возгорание произошло в одной из торговых точек на этаже с хозяйственными товарами.
Кроме того, на кадрах запечатлено, как посетители ТЦ под звуки сирен эвакуируются по неработающим эскалаторам.
Отметим, что торговый центр «Эпицентр» является одной из крупнейших сетей розничной торговли на Украине. Известно, что в стране действуют свыше десятка гипермаркетов этого бренда.