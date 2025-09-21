В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при ударе БПЛА ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Пострадавшим при ударе БПЛА ВСУ по территории санатория «Форос» на Южном берегу Крыма оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщает пресс-служба минздрава региона.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что около 15 человек пострадало в результате удара вражеских БПЛА на Южном берегу Крыма, число погибших уточняется, под удар попали санаторий «Форос» и здание школы в поселке.
«Пострадавшим при ударе вражеских БПЛА на территорию санатория “Форос” оказывается вся необходимая медицинская помощь силами службы “скорой помощи” региона и ФГБУ “Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства”, — говорится в сообщении ведомства.
В минздраве подчеркнули, что ситуация находится на контроле правительства республики.