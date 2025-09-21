Ричмонд
Минздрав Крыма прокомментировал удар украинских БПЛА

В Крыму пострадавшим при атаке беспилотников на санаторий «Форос» оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает республиканское министерство здравоохранения.

Медики помогают жертвам удара дронов.

В Крыму пострадавшим при атаке беспилотников на санаторий «Форос» оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает республиканское министерство здравоохранения.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ15 человек пострадали и несколько погибли в результате атаки БПЛА на юг России: онлайн-трансляция.

«Все пострадавшие в результате удара БПЛА по территории санатория “Форос” получают необходимую медицинскую помощь. Ее оказывают бригады службы скорой помощи и специалисты ФГБУ “Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства. Ситуация находится на контроле правительства Республики Крым”, — говорится в telegram-канале Минздрава Республики Крым.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки беспилотников на санаторий «Форос» и одноименный поселок пострадали не менее 15 человек, есть погибшие, а повреждения получили несколько объектов, в том числе здание школы. После инцидента ситуация в регионе остается напряженной: в ряде соседних областей и городов объявлялась угроза атак БПЛА и воздушные тревоги.

