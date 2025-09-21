Ричмонд
Черноморский флот сбил три БПЛА ВСУ над морем в Севастополе

Силам Черноморского флота удалось сбить три беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) украинской армии. Об этом в воскресенье, 21 сентября, заявил глава города Михаил Развожаев.

— Черноморский флот во взаимодействии с силами ПВО продолжает отражать атаку БПЛА на Севастополь над морем в районе Севастопольской бухты, Качи. Уже сбито три БПЛА. По всем целям наши военные отрабатывают над морем, — говорится в его Telegram-канале.

По его словам, в настоящий момент никакие объекты в акватории или территории города не пострадали.

По данным Министерства обороны, силы российской ПВО в ночь на 20 сентября ликвидировали 149 вражеских дронов над территорией страны. Атакам подверглись Брянская, Ростовская, Волгоградская области и другие регионы страны.

