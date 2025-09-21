Ричмонд
Португалия официально признала Палестину

Португалия признала Палестину.

Португалия официально признала Палестину в качестве независимого государства. Об этом сообщил телеканал SIC Noticias.

«Португалия официально признала в это воскресенье государство Палестина. Об этом объявил министр иностранных дел Паулу Ранжел в миссии Португалии при ООН в Нью-Йорке», — передает телеканал.

Ранее о признании государственности Палестины заявили Канада, Австралия и Великобритания, а президент Франции Эммануэль Макрон выразил намерение сделать аналогичный шаг на заседании Генассамблеи ООН в сентябре. Эти решения были приняты на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа и направлены на поддержку мирного урегулирования и создания двух государств.

