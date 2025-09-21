Ричмонд
В школе поселка Форос актовый зал разрушен из-за атаки БПЛА

Советник главы Крыма Олег Крючков отметил, что пострадал охранник.

Источник: МЧС РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Актовый зал разрушен, библиотека повреждена в школе поселка Форос в результате атаки БПЛА. Пострадал охранник, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Атакой БПЛА школы Фороса полностью разрушен актовый зал, сильно пострадала библиотека. Ранен охранник», — написал Крючков в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших.

