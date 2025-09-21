В школе поселка Форос актовый зал разрушен из-за атаки БПЛА

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Актовый зал разрушен, библиотека повреждена в школе поселка Форос в результате атаки БПЛА. Пострадал охранник, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
«Атакой БПЛА школы Фороса полностью разрушен актовый зал, сильно пострадала библиотека. Ранен охранник», — написал Крючков в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось о 15 пострадавших.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше