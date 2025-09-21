В результате атаки ВСУ на школу в Крыму пострадал охранник

В результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по школе в крымском поселке Форос пострадал охранник учебного заведения. Об этом в воскресенье, 21 сентября, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
Новость дополняется.
В результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по школе в крымском поселке Форос пострадал охранник учебного заведения. Об этом в воскресенье, 21 сентября, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
В результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по школе в крымском поселке Форос пострадал охранник учебного заведения. Об этом в воскресенье, 21 сентября, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
Новость дополняется.