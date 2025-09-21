Ричмонд
Школа в Крыму, поврежденная атакой БПЛА, перейдет на дистанционное обучение

Ученики школы в поселке Форос, Республика Крым, которая пострадала в результате атаки беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), будут временно обучаться в дистанционном формате. Об этом в воскресенье, 21 сентября, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Специалисты в настоящее время обследуют здание школы для оценки степени повреждений. Занятия в понедельник будут организованы онлайн.

— Завтра Форосскую школу переводим на дистанционное обучение, — говорится в сообщении.

Об атаке стало известно вечером того же дня. В результате атаки беспилотного летательного аппарата украинской армии на санаторий в Крыму около 15 человек пострадали, есть погибшие. По словам главы региона Сергея Аксенова, на месте начали работу оперативные службы. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

