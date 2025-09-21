МО: ВСУ атаковали Крым БПЛА с фугасными боезарядами, двое погибли, 15 пострадали

Украинская армия совершила террористический акт против гражданских объектов на территории Крыма. По данным Министерства обороны Российской Федерации, вооружённые силы Украины атаковали курортную зону, которая не имеет военного значения. Атака была осуществлена с использованием беспилотных летательных аппаратов, несущих фугасные боеприпасы. «Киевским режимом совершена преднамеренная террористическая атака по гражданским объектам на территории Республики Крым в 19:30 по московскому времени 21 сентября», — говорится в сообщении.
Дроны ВСУ ударили по санаторию «Форос» и по школе. В результате нападения погибли два человека, а ещё 15 получили ранения различной степени тяжести, сообщает ведомство.
Минздрав Крыма сообщил, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также власти уточнили, что в школе, на которую пришелся удар ВСУ, разрушены спортзал и библиотека и ранен охранник. Ученики переведены на дистант.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины начали обстреливать Константиновку с замаскированных позиций.